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Lenovo gelir ve karını artırdı

Lenovo dördüncü çeyrekte gelirini yüzde 3, karını yüzde 23 artırdı.

22.02.2024 - 10:13 | | Foreks Haber
Lenovo gelir ve karını artırdı

Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticilerinden Lenovo Group, ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artışla 15,72 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Analistler ise 15,25 milyar dolar gelir bekliyordu.
 
Dördüncü çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir net gelir %23 artışla 337 milyon dolara yükselirken, analistlerin tahmini 309 milyon dolardı. 
 
Araştırma firması Gartner ocak ayında Lenovo'nun üçüncü çeyrek PC sevkiyatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 arttığını bildirdi. Sektör genelindeki PC sevkiyatları da aynı şekilde %0,3 oranında artarak neredeyse iki yıllık bir düşüşün ardından pazardaki toparlanmayı yansıttı. 
 
Gartner verilerine göre Lenovo bu dönemde küresel PC pazarının %25,6'sını kontrol ederken, HP, Dell ve Apple ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. 
 
Ekim-aralık döneminde Lenovo'nun hizmet iş biriminin geliri %10 artarak 2 milyar dolara ulaştı. 

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