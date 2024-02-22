Lenovo gelir ve karını artırdı

Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticilerinden Lenovo Group, ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artışla 15,72 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Analistler ise 15,25 milyar dolar gelir bekliyordu.



Dördüncü çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir net gelir %23 artışla 337 milyon dolara yükselirken, analistlerin tahmini 309 milyon dolardı.



Araştırma firması Gartner ocak ayında Lenovo'nun üçüncü çeyrek PC sevkiyatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 arttığını bildirdi. Sektör genelindeki PC sevkiyatları da aynı şekilde %0,3 oranında artarak neredeyse iki yıllık bir düşüşün ardından pazardaki toparlanmayı yansıttı.



Gartner verilerine göre Lenovo bu dönemde küresel PC pazarının %25,6'sını kontrol ederken, HP, Dell ve Apple ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.



Ekim-aralık döneminde Lenovo'nun hizmet iş biriminin geliri %10 artarak 2 milyar dolara ulaştı.