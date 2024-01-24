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LG Display, 7 çeyrek sonra ilk kez kar etti

Güney Koreli düz ekran üreticisi LG Display, tatil sezonunda artan akıllı telefon ekranları ve TV panelleri sevkiyatları nedeniyle yedi çeyrekten bu yana ilk kez kar etti.

24.01.2024 - 09:08 | | Foreks Haber
LG Display, 7 çeyrek sonra ilk kez kar etti

LG, ekim-aralık döneminde 132 milyar won (98,67 milyon dolar) faaliyet karı elde ederken, bir önceki yıl 876 milyar won zarar etmişti.

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Şirket, akıllı telefonlar için OLED ekran sevkiyatlarının dördüncü çeyrekte arttığını ve tatil sezonunda TV'ler ve dizüstü bilgisayarlar gibi ürünler için büyük ve orta ölçekli ekranlara olan talebin arttığını söyledi.

LG Display, Apple'ın önümüzdeki ay satışına başlayacağı yeni kulaklığı Vision Pro için ekran tedarik ediyor ve analistler bu yıl Samsung Electronics'in TV'leri için sıvı kristal ekran (LCD) panel tedarikini artırmasını bekliyor.

Şirketin dördüncü çeyrek geliri bir önceki yıla göre %1 artarak 7,4 trilyon won oldu.

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