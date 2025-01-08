LG Electronics'in karı azaldı

Gelir bir önceki yıla kıyasla %0,2 oranında artarken, faaliyet karı %53,3 oranında azaldı. Daha önce birçok menkul kıymet firması LG Electronics'in geçen yılın dördüncü çeyreğindeki faaliyet karının 397 milyar won civarında olacağını tahmin etmişti.

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2024 yılında 87,74 trilyon KRW konsolide gelir ve 3,43 trilyon KRW faaliyet karı elde edildi. Bu, şirket tarihindeki en yüksek yıllık gelir için yeni bir rekora işaret ediyor.

LG yaptığı açıklamada, kalite ve maliyet gibi alanlarda temel rekabet gücünü güçlendirmeye odaklanırken, sabit maliyet verimliliği yoluyla sağlam bir kar yapısı elde etme çabalarını en üst düzeye çıkaracağını vurguladı.