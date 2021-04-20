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Libya'nın kararı sonrası petrol fiyatları yükseldi

Libya'nın petrol üretimini azaltmasının ardından, ülkenin Ulusal Petrol Kurumu'nun (National Oil Corporation - NOC), Hariga limanından ihracatı durdurmasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

20.04.2021 - 15:28 | | DHA
Libya'nın kararı sonrası petrol fiyatları yükseldi

Kurum'dan yapılan açıklamada, ülkede petrol üretiminin günde 1 milyon varilin altına düşmesi sonrasında, Libya Merkez Bankası'nın fonlamayı durdurmasına bağlı olarak, petrol ihracatının durdurulmak zorunda kalındığı belirtildi.

Gelişmelerle, Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.97 artışla 67.64 dolara, Mayıs teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.88 artışla 63.99 dolara yükseldi.

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