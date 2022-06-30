Linyit üretimi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre linyit üretimi nisan ayında 6 milyon 609 bin 587 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ NİSAN AYINDA 127 BİN 792 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü satılabilir üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise nisan ayında 390 bin 886 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI NİSAN AYINDA 1 MİLYON 886 BİN 865 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü ithalatı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 24,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 35 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,8 geriledi.

NİSAN AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı (2) nisan ayında yüzde 99,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 77,9, taşkömüründe yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde nisan ayında taşkömürü teslimatının yüzde 45,8'i termik santrallere, yüzde 31,9'u kok tesislerine, yüzde 12,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,9'u termik santrallere ve yüzde 11,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,1 ile demir-çelik sanayine yapıldı.