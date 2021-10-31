Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaLisanssız elektrik üretiminde değişiklik
HaberlerUzmanpara Haberleri Lisanssız elektrik üretiminde değişiklik

Lisanssız elektrik üretiminde değişiklik

Lisanssız elektrik üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde mücbir sebep hallerinde tüketim olmasa da üreticiye ödeme yapılacak.

31.10.2021 - 10:01 | | AA
Lisanssız elektrik üretiminde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğin tüketim tesislerine ilişkin bölümünde yapılan değişikliğe göre, kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde "mücbir sebep halleri hariç" elektrik tüketimi olmaması halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından sisteme verildiği kabul edilerek piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından tesis sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu kapsamda sisteme verilen enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

    Yanan daireden eşini kurtardı, kendi yaralanmaktan kurtulamadı

    Yanan daireden eşini kurtardı, kendi yaralanmaktan kurtulamadı

    Maltepe'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

    Maltepe'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Yanan daireden eşini kurtardı, kendi yaralanmaktan kurtulamadı

    Yanan daireden eşini kurtardı, kendi yaralanmaktan kurtulamadı

    Maltepe'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

    Maltepe'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

    Alec Baldwin ilk kez konuştu: Trilyonda bir yaşanacak bir olay

    Alec Baldwin ilk kez konuştu: Trilyonda bir yaşanacak bir olay

    Hazır giyimci hammadde ithalatında ek vergilerin kaldırılmasını istiyor

    Hazır giyimci hammadde ithalatında ek vergilerin kaldırılmasını istiyor

    Rusya'da koronavirüs vakaları tüm zamanların rekorunu kırdı

    Rusya'da koronavirüs vakaları tüm zamanların rekorunu kırdı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yanan daireden eşini kurtardı, kendi yaralanmaktan kurtulamadı

    Yanan daireden eşini kurtardı, kendi yaralanmaktan kurtulamadı

    Sıradaki Haber
    Düşük bütçe ile nasıl para biriktirilir? 11 adımda...

    Düşük bütçe ile nasıl para biriktirilir? 11 adımda...

    Sıradaki Haber
    Alec Baldwin'den flaş açıklama: Savcı 'suçlu'yu buldu mu?

    Alec Baldwin'den flaş açıklama: Savcı 'suçlu'yu buldu mu?

    Sıradaki Haber
    Maltepe'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

    Maltepe'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

    Sıradaki Haber