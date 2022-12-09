LME ana hizmet ücretlerinde değişiklik yapmadı

LME yaptığı açıklamada zorlu piyasa şartlarının bilincinde olduklarını ve bu nedenle borsada alım-satımı, likiditeyi desteklemek için çekirdek işlem ve takas ücretlerinde değişiklik yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, İngiltere'deki yüksek enflasyon dikkate alındığında ana ücretlerde değişiklik yapılmamasının reelde ciddi bir indirim olduğu belirtildi.

LME, işlem ve takas ücretlerine en son 2020 yılında zam yapmıştı. Yapılan açıklamada yan ücretlere yapılan zammın opsiyon uygulama/atamayı, TAPO nakit uzlaşma ücretlerini ve teslimat ücretlerini, üyelik ücretlerini kapsayacağı belirtildi.