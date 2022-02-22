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Lübnan'da enflasyon %240'a ulaştı

Lübnan'da derinleşen ekonomik krizin etkisiyle enflasyon yukarı tırmanmaya devam ediyor.

22.02.2022 - 07:08 |
Lübnan'da enflasyon %240'a ulaştı

Lübnan Merkezi Yönetim İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 239,69 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay enflasyon yüzde 224,39 seviyesindeydi.

Son bir yılda fiyatlar taşımacılıkta yüzde 541,42, gıda ve alkol dışı içecekte yüzde 483,15, sağlıkta yüzde 444,83 yukarı geldi.

Aynı ayda bir önceki aya göre fiyatlarda artış yüzde 7,69 oldu. Başkent Beyrut'ta aylık artış yüzde 8,06 olarak belirlendi.

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