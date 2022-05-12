Kripto paralarda USDT, LUNA ve UST depremi

Kripto ekosisteminin gündemini meşgul eden sabit coin UST piyasayı resmen çökertti. Fiyatı 1 dolar endeksli olan coin pazartesi günü 0.75 dolara gerilemişti. Salı günü 0.60 dolara inen fiyat karşısında Luna Foundation Guard (LFG), 52 bin adet Bitcoin satarak düşüşü tersine çevirmişti.

UST çarşamba günü yeniden düşüşe geçti ve fiyat 0.22 dolar seviyesine indi. LFG, 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satarak UST’yi 1 dolara ulaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. UST şu dakikalarda 0.5302 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bu gelişmeden Terra ekosisteminin kripto parası LUNA da nasibini aldı.

YATIRIM YAPANIN PARASI BUHAR OLDU

Geçtiğimiz hafta en yüksek hacimli ilk 10 kripto para arasına giren LUNA bugün 0.1220 dolara kadar geriledi. LUNA’da son 24 saat içerisindeki değer kaybı yüzde 97'yi aştı. LUNA şu dakikalarda 0.1532'den işlem görüyor. 5 Mayıs’ta 87 dolar seviyesinde hareket eden ve bu tarihten itibaren düşüş kaydeden LUNA’ya yatırım yapanların parası resmen buhar oldu.

YATIRIMCILARIN İNANCI KALMADI

Terra kurucusu Do Kwon, Twitter aracılığıyla günlerdir yoğun şekilde UST'yi kurtarma planı için hazırlandıklarını ve planı açıklamaya yakın olduklarını söyledi. Ancak bu söylem piyasa tarafından olumlu fiyatlanmadı ve son fiyat hareketi yatırımcıların Terra’ya inancının kalmadığını gösterdi.

UST, LUNA tarafından teminat altına alınan sabit paradır. 1 UST satmak her zaman 1 LUNA (1 dolar değerinde) tokeni basmanızı sağlar ve bunun tersi de geçerlidir.

TETHER'İN DEĞERİ 1 DOLARIN ALTINA SARKTI

Kripto para piyasasının en çok kullanılan sabit coini Tether'in (USDT) değeri bugün 0.9521 doların altına sarktı. UST'deki düşüşün ardından USDT'de aşağı yönlü hareketler görülmesi piyasada tedirginliklere yol açıyor. USDT/USD paritesi şu dakikalarda yüzde 4 oranında düşüşle 0.9552'den işlem görüyor.

BITCOIN DE ÇAKILDI

1 hafta içerisinde 40 bin dolar seviyesinden düşüşe geçen Bitcoin geçtiğimiz gün ABD’de enflasyonun 40 yılın rekor seviyesinden dönmesinin ardından 27 bin 785 dolara kadar geri çekildi. Bitcoin’de aşağı yönlü seyir bugün de sürüyor. Lider coin 26 bin 700 dolara kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 28 bin 50 dolardan işlem görüyor. Son günlerde Bitcoin’de düşüşü hızlandıran ana nedenlerden birisi de LFG’nin elindeki tüm Bitcoin’leri satması olarak gösteriliyor.

Bitcoin’in düşüş kaydetmesiyle birlikte yatırımcıların panik satışına geçmesi de fiyatların sert gerilemesinde etkili oluyor. Böylelikle lider coin 29 Aralık 2020 yılından bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Bitcoin’de son 24 saat içerisinde değer kaybı yüzde 10’u aştı.

ETHEREUM DA RESMEN ÇÖKTÜ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum fiyatı bugün bin 800 dolara kadar gerileyerek 21 Temmuz 2021 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ethereum şu dakikalarda 1900 dolardan işlem görüyor.