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'Mart ayı faiz indirimi zamanlaması için önemli'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Pablo Hernandez de Cos, mart ayında açıklanacak projeksiyonların faiz indirimi zamanlaması için çok önemli olduğunu söyledi.

12.02.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
'Mart ayı faiz indirimi zamanlaması için önemli'

ECB Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos'a göre Avrupa Merkez Bankası'nın mart ayında açıklayacağı yeni enflasyon ve ekonomik büyüme görünümü, faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacağına karar vermesinde çok önemli olacak.

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Pablo Hernandez de Cos, Politis'e verdiği mülakatta, "Projeksiyonlar, ilk olarak, ilgili riskleri göz önünde bulundurarak %2'lik orta vadeli hedefimize ulaşılacağından yeterince emin olup olamayacağımızı ve ikinci olarak da simetrik hedefimize ulaşmakla uyumlu faiz patikasını değerlendirmek için kilit öneme sahip olacak" dedi.

"Son çeyreklerde tahmin hataları çok küçük ve hatta negatif oldu. Bu da enflasyon rakamlarının tahminlerin bir miktar altında kaldığı anlamına geliyor" değerlendirmesini yapan De Cos, 20 ülke ekonomisindeki dezenflasyonun "oldukça ilerlemiş" olduğunu ve "önümüzdeki çeyreklerde de devam edeceğini" düşünüyor.

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