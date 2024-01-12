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'Martta faiz indirimini düşünmek erken'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester faiz indirimini düşünmek için mart ayının erken bir tarih olduğunu söyledi.

12.01.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
'Martta faiz indirimini düşünmek erken'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester yeni enflasyon verilerinin politika yapıcıların yapacak daha çok işi olduğunu gösterdiğini vurgulayarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeyi düşünmesi için mart toplantısından hemen sonrasının erken olduğunu söyledi. 

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Bu yıl FOMC'nin faiz kararlarında oy kullanacak olan Mester, "Mart ayının faiz indirimi için muhtemelen çok erken olduğunu düşünüyorum çünkü biraz daha kanıt görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence aralık TÜFE raporu daha yapılacak çok iş olduğunu ve bu işin kısıtlayıcı para politikası gerektireceğini gösteriyor" dedi. 

Mester, "Politika yapıcılar enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair daha fazla kanıt gördükçe, bu konuşmayı yapacağız" diye ekledi ve enflasyon beklentilerini de önemli bir faktör olarak gösterdi. 

Son verilerin, politikanın fiyatlar ve istihdam konusunda gelen verileri değerlendirmek için iyi bir konumda olduğu görüşünü güçlendirdiğini söyleyen Mester, "Açıkçası enflasyondaki ilerlemenin durduğunu görmek istemiyoruz ama bu raporun böyle bir şey olduğunu gösterdiğini sanmıyorum. Sadece daha yapacak çok işimiz olduğunu ve bunu yapmaya kararlı olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

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