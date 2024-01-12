Çin'de tüketici fiyatları geriledi

Çin'de tüketici fiyatları aralık ayında da geriledi. Tüketici fiyatları üst üste üçüncü ayda da gerilerken, üretici fiyatları da uzun süreli düşüşünü sürdürdü.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki yıla göre %0,3 düşerken, aylık bazda %0,1 artış gösterdi. Kasım ayında endeks yıllık ve aylık bazda %0,5 düşmüştü.



Ekonomistler tüketici fiyatlarının aralık ayında yıllık bazda %0,4 düşeceğini, aylık bazda ise %0,2 artacağını tahmin ediyordu.

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Hizmet enflasyonu turizm ve otel konaklama fiyatlarının sırasıyla %6,8 ve %5,5 artmasıyla istikrarlı bir şekilde yükseldi.



Üretici fiyat endeksi (ÜFE) kasım ayındaki %3'lük düşüşün ardından aralık ayında da %2,7 oranında gerileyerek üst üste 15. ayında da düşüş kaydetti. Analistler aralık ayında %2,6'lık bir düşüş bekliyordu.



2023 yılın tamamında TÜFE %0,2 artarak geçen yıl için %3 civarında olan resmi hedefin çok gerisinde kaldı. Bu da gerçekleşen enflasyonun 12 yıl üst üste yıllık hedeflerin altında kaldığını gösteriyor.