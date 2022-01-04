Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMelania Trump'tan şaşırtan Bitcoin açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri Melania Trump'tan şaşırtan Bitcoin açıklaması

Melania Trump'tan şaşırtan Bitcoin açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kripto paralara karşıtlığıyla biliniyor. Ancak Trump’ın eşi Melania Trump, Twitter üzerinden Bitcoin ile ilgili şaşırtan bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar…

04.01.2022 - 12:48 | | UZMANPARA
Melania Trump'tan şaşırtan Bitcoin açıklaması

Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto, 3 Ocak 2009 yılında Bitcoin’i ilk kez piyasaya sürmüştü. Henüz kimse tarafından bilinmeyen dijital varlık o dönemde sadece 0.0008 dolardı. Kripto paraların atası Bitcoin, yıllar geçtikçe yoğun ilgi gördü ve 2021 yılında tüm zamanların rekoru olan 69 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.

Nakamoto, ilk Bitcoin bloğu olan Genesis’i 3 Ocak 2009’da çıkardı. Aradan 13 yıl geçti ve her yıl 3 Ocak tarihi Bitcoin’in doğum günü olarak kutlanıyor.

MELANIA TRUMP'TAN BITCOIN MESAJI

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Bitcoin’in doğum gününde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Melania Trump, Bitcoin’in piyasa değerinin 2021 yılında 1 trilyon doları geçtiğini hatırlatırken yapılan paylaşım takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Bugün itibarıyla Bitcoin’in piyasa değeri 879 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Melania Trumptan şaşırtan Bitcoin açıklaması

Donald Trump, Bitcoin ile ilgili olumsuz yorumlarıyla bilinirken, eşi Melania Trump’ın yaptığı paylaşım büyük şaşkınlık yarattı.

DONALD TRUMP BITCOIN DÜŞMANLIĞIYLA BİLİNİYOR

Donald Trump, Bitcoin ve tüm kripto para birimlerinin “çok tehlikeli varlıklar” olduğunu söylüyor. Daha önce de dijital varlıkları eleştiren Trump, kripto paraların bir gün bomba gibi patlayacağını iddia etmişti.

    600 bin lira kredi çekip bu sisteme yatırdı, bütün parası buhar oldu
    Testereyle kafalarını kestiler! Taliban'ın talimatı çileden çıkardı
    İmamoğlu'na sert sözler: Makamını bir saniye bile işgal edemez
    Yılbaşı gecesi için açıklama! Ücret alınmayacak...
    Ruslar açıkladı: Türkler bulmuş olabilir! Evlenmek için bile baktılar
    'Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan 10 yaşındaydı'
    Fenerbahçe'de mutlu son! 3.5 yıllık imza
    Görmek için para veren bile oldu! 9 yıllık uykudan uyanınca...
    Dekolte polemiği! 'Sahneye çıplak da çıkabilirler'
    Evini ziyaret edenlere anlattı! Ölünce saksıda sakladı
    Önce şans öpücüğü aldı! Kameralar bile durduramadı
    60 yıl sonra bir ilk! Süper gücün gözü korktu
    Volkan Demirel'in ilk transferi Fenerbahçe'den!
    Dünya bu kareyi konuşuyor! Yarım saat uçaktan inemedi
    Keyifli anlarda size eşlik edecek pratik atıştırmalıklar!
    600 bin lira kredi çekip bu sisteme yatırdı, bütün parası buhar oldu
    600 bin lira kredi çekip bu sisteme yatırdı, bütün parası buhar oldu
    Testereyle kafalarını kestiler! Taliban'ın talimatı çileden çıkardı
    Testereyle kafalarını kestiler! Taliban'ın talimatı çileden çıkardı
    İmamoğlu'na sert sözler: Makamını bir saniye bile işgal edemez
    İmamoğlu'na sert sözler: Makamını bir saniye bile işgal edemez
    Yılbaşı gecesi için açıklama! Ücret alınmayacak...
    Yılbaşı gecesi için açıklama! Ücret alınmayacak...
    Ruslar açıkladı: Türkler bulmuş olabilir! Evlenmek için bile baktılar
    Ruslar açıkladı: Türkler bulmuş olabilir! Evlenmek için bile baktılar
    'Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan 10 yaşındaydı'
    'Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan 10 yaşındaydı'
    Fenerbahçe'de mutlu son! 3.5 yıllık imza
    Fenerbahçe'de mutlu son! 3.5 yıllık imza
    Görmek için para veren bile oldu! 9 yıllık uykudan uyanınca...
    Görmek için para veren bile oldu! 9 yıllık uykudan uyanınca...
    Dekolte polemiği! 'Sahneye çıplak da çıkabilirler'
    Dekolte polemiği! 'Sahneye çıplak da çıkabilirler'
    Evini ziyaret edenlere anlattı! Ölünce saksıda sakladı
    Evini ziyaret edenlere anlattı! Ölünce saksıda sakladı
    Önce şans öpücüğü aldı! Kameralar bile durduramadı
    Önce şans öpücüğü aldı! Kameralar bile durduramadı
    60 yıl sonra bir ilk! Süper gücün gözü korktu
    60 yıl sonra bir ilk! Süper gücün gözü korktu
    Volkan Demirel'in ilk transferi Fenerbahçe'den!
    Volkan Demirel'in ilk transferi Fenerbahçe'den!
    Dünya bu kareyi konuşuyor! Yarım saat uçaktan inemedi
    Dünya bu kareyi konuşuyor! Yarım saat uçaktan inemedi
    Keyifli anlarda size eşlik edecek pratik atıştırmalıklar!
    Keyifli anlarda size eşlik edecek pratik atıştırmalıklar!
    Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı

    Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı

    Ankara'da kamu konutu satışı

    Ankara'da kamu konutu satışı