Melania Trump'tan şaşırtan Bitcoin açıklaması

Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto, 3 Ocak 2009 yılında Bitcoin’i ilk kez piyasaya sürmüştü. Henüz kimse tarafından bilinmeyen dijital varlık o dönemde sadece 0.0008 dolardı. Kripto paraların atası Bitcoin, yıllar geçtikçe yoğun ilgi gördü ve 2021 yılında tüm zamanların rekoru olan 69 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.

Nakamoto, ilk Bitcoin bloğu olan Genesis’i 3 Ocak 2009’da çıkardı. Aradan 13 yıl geçti ve her yıl 3 Ocak tarihi Bitcoin’in doğum günü olarak kutlanıyor.

MELANIA TRUMP'TAN BITCOIN MESAJI

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Bitcoin’in doğum gününde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Melania Trump, Bitcoin’in piyasa değerinin 2021 yılında 1 trilyon doları geçtiğini hatırlatırken yapılan paylaşım takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Bugün itibarıyla Bitcoin’in piyasa değeri 879 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Donald Trump, Bitcoin ile ilgili olumsuz yorumlarıyla bilinirken, eşi Melania Trump’ın yaptığı paylaşım büyük şaşkınlık yarattı.

DONALD TRUMP BITCOIN DÜŞMANLIĞIYLA BİLİNİYOR

Donald Trump, Bitcoin ve tüm kripto para birimlerinin “çok tehlikeli varlıklar” olduğunu söylüyor. Daha önce de dijital varlıkları eleştiren Trump, kripto paraların bir gün bomba gibi patlayacağını iddia etmişti.