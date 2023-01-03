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Memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emeklilerin 2023 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 zam alacaklarını açıkladı. Buna göre en düşük memur maaşı 11 bin 381 lira, memur emeklisi aylığı 7 bin 597 lira ve en düşük emekli aylığı 4 bin 375 lira oldu.

03.01.2023 - 15:02 | | İHA
Memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarının zam oranını açıkladı. Erdoğan, 2023 yılının ilk 6 ayında memur emeklilerin yüzde 25 zam alacaklarını duyurdu. 6 aylık enflasyon farkı dahil oluşan yüzde 16,4’lük zam oranı yüzde 25’e yükseltildi.

Buna göre en düşük memur maaşı 11 bin 381 lira, memur emeklisi aylığı 7 bin 597 lira ve en düşük emekli aylığı 4 bin 375 lira oldu.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 16,39 olmuştu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince ocak ayında yüzde 8 zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 7 alıyor.

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