Memur ve emekliye zam oranı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK? GÖZLER REFAH PAYINDA

Buna göre memur ve emekliler yüzde 16'lık bir zammı garantilemiş oldu. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. Bu zam oranına ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor.