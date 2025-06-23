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Uzmanpara'Merkez bankalarının iletişimi esnek olmalı'
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'Merkez bankalarının iletişimi esnek olmalı'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, merkez bankacılarının belirsizlik zamanlarında esnek bir şekilde iletişim kurmaları gerektiğini söyledi.

23.06.2025 - 09:20 | | Foreks Haber
'Merkez bankalarının iletişimi esnek olmalı'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, merkez bankacılarının belirsizlik zamanlarında esnek bir şekilde iletişim kurmaları gerektiğini, güçlü ileriye dönük yönlendirmenin bazen bir bedeli olduğunu söyledi. Daly, "Ekonomi dinamiktir ve iletişimlerimiz buna uyum sağlamalıdır." dedi.

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Daly, Batı Ekonomi Derneği Uluslararası'nın 100. Yıllık Konferansı için hazırlanan yazılı açıklamasında ekonominin görünümü veya politika hakkında yorum yapmadı ve bunların Fed'in devam eden çerçeve incelemesiyle ilgili olmadığına işaret etti.

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