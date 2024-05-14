TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılık var.

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Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak. Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız.

Popüler olmak için değil işimizi yapmak için buradayız, bu da enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız. Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak. Enflasyonu düşürmek zorundayız."