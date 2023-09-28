Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını artırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yükseltildi.

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Buna göre vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75 oldu. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edildi.

1 Eylül'den bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 25,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 26,75 olarak uygulanıyordu.