Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde

Merkez Bankası'nın rezervleri 128,6 milyar dolardan 134,5 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervler 9 yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

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Döviz rezervleri 89,23 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bu tutar 84,64 milyar dolar seviyesindeydi. Altın rezervleri ise 43,97 milyar dolardan 45,24 milyar dolara yükseldi.

Bir önceki hafta 25 milyar 448 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 28 milyar 986 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.