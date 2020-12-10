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10.12.2020 - 15:33 | | AA

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 452 milyon dolar artarak 86 milyar 650 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri açıklandı
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 4 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 495 milyon dolar artışla 46 milyar 394 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Kasım'da 43 milyar 899 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 43 milyon dolar azalışla 40 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 256 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 452 milyon dolar artarak 84 milyar 198 milyon dolardan 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi.

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