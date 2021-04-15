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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 875 milyon dolar artarak 89 milyar 321 milyon dolara ulaştı.

15.04.2021 - 14:45 | | AA
Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 292 milyon dolar artışla 49 milyar 377 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Nisan'da 48 milyar 85 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 583 milyon dolar artarak 39 milyar 361 milyon dolardan 39 milyar 944 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 875 milyon dolar artarak 87 milyar 446 milyon dolardan 89 milyar 321 milyon dolara yükseldi.

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