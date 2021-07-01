Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası rezervleri arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Haziran itibarıyla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolara ulaştı.

01.07.2021 - 15:43 | | AA
Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 215 milyon dolar artışla 59 milyar 240 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 18 Haziran'da 56 milyar 25 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 381 milyon dolar azalarak 41 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 918 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolardan 100 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

GÜNCEL HABERLER

Tartıştığı komşusunu tüfekle sırtından vurup, öldürdü

Tartıştığı komşusunu tüfekle sırtından vurup, öldürdü

Çankırı Valisi Ayaz açıkladı! Delta varyantı ilimizde de görüldü

Çankırı Valisi Ayaz açıkladı! Delta varyantı ilimizde de görüldü

ABD'de bir mahalleyi ördekler istila etti

ABD'de bir mahalleyi ördekler istila etti

Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör! Fiyatı 10 bin liraya kadar çıkıyor

Hırsızların yeni gözdesi; katalitik konvertör! Fiyatı 10 bin liraya kadar çıkıyor

Sırbistan'da iki kişide Delta varyantı tespit edildi

Sırbistan'da iki kişide Delta varyantı tespit edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tartıştığı komşusunu tüfekle sırtından vurup, öldürdü

Tartıştığı komşusunu tüfekle sırtından vurup, öldürdü

Sıradaki Haber
İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı...

İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı...

Sıradaki Haber
Hayvanlar açlıkla mücadele ediyor

Hayvanlar açlıkla mücadele ediyor

Sıradaki Haber
Çankırı Valisi Ayaz açıkladı! Delta varyantı ilimizde de görüldü

Çankırı Valisi Ayaz açıkladı! Delta varyantı ilimizde de görüldü

Sıradaki Haber