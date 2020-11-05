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05.11.2020 - 14:52 | | AA

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 84 milyar 406 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri geriledi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 827 milyon dolar azalışla 42 milyar 259 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 45 milyar 86 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 118 milyon dolar azalışla 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 88 milyar 351 milyon dolardan 84 milyar 406 milyon dolara indi.

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