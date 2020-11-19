CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası rezervleri geriledi
19.11.2020 - 15:14 | | AA

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri geriledi
ABONE OL

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 540 milyon dolar azalışla 40 milyar 374 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 6 Kasım'da 43 milyar 327 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 350 milyon dolar azalışla 43 milyar 327 milyon dolardan 41 milyar 977 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 85 milyar 241 milyon dolardan 82 milyar 351 milyon dolara geriledi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korgeneral Çardakçı’dan Vali Bilmez’e ziyaret

Korgeneral Çardakçı’dan Vali Bilmez’e ziyaret

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

Sıradaki Haber