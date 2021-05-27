Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası rezervleri yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası rezervleri yükseldi
ABONE OL

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 21 Mayıs itibarıyla 473 milyon dolar artarak 92 milyar 447 milyon dolara ulaştı.

27.05.2021 - 15:26 | | AA
Merkez Bankası rezervleri yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 393 milyon dolar azalışla 49 milyar 198 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 49 milyar 591 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 866 milyon dolar artarak 42 milyar 383 milyon dolardan 43 milyar 249 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 473 milyon dolar artarak 91 milyar 974 milyon dolardan 92 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

GÜNCEL HABERLER

Sokak ortasındaki tartışma ölümle bitti

Sokak ortasındaki tartışma ölümle bitti

Son dakika... İki bölgede toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İki bölgede toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Avrupa'da İstanbul Havalimanı ve THY zirvede

Avrupa'da İstanbul Havalimanı ve THY zirvede

Vauk Tüneli kazı işleminin yüzde 30'u tamamlandı

Vauk Tüneli kazı işleminin yüzde 30'u tamamlandı

ABD'deki araştırma: Çin aşısı yüzde 72 etkili

ABD'deki araştırma: Çin aşısı yüzde 72 etkili

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokak ortasındaki tartışma ölümle bitti

Sokak ortasındaki tartışma ölümle bitti

Sıradaki Haber
Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Sıradaki Haber
Hangisi daha etkili: mRNA aşısı mı, inaktif aşı mı?

Hangisi daha etkili: mRNA aşısı mı, inaktif aşı mı?

Sıradaki Haber
Son dakika... İki bölgede toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İki bölgede toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber