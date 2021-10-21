Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası rezervleri yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 15 Ekim haftasında 2 milyar 266 milyon dolar artarak 125 milyar 729 milyon dolara yükseldi.

21.10.2021 - 14:43 | | AA
Merkez Bankası rezervleri yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar artışla 85 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ekim'de 85 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 666 milyon dolar artarak 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 266 milyon dolar artışla 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe – Antwerp

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe – Antwerp

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

Sakarya'da hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı

Sakarya'da hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı

Mersin'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Mersin'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladı

Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladı

Yunanistan’da sağlık çalışanları greve gitti

Yunanistan’da sağlık çalışanları greve gitti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında sopayla saldırdı!

Sıradaki Haber
8 maaş birden! Flaş 30 gün detayı...

8 maaş birden! Flaş 30 gün detayı...

Sıradaki Haber
COVID-19'a karşı ‘antikor kokteyli’

COVID-19'a karşı ‘antikor kokteyli’

Sıradaki Haber
21 Ekim korona tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını paylaşıyor...

21 Ekim korona tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını paylaşıyor...

Sıradaki Haber