Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde artış sürüyor. 9 yılın zirvesine çıkan brüt rezervler bu hafta 136,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta bu rakam 134,5 milyar dolar olmuştu. Böylece haftalık bazda 2 milyar dolarlık artış gerçekleşti. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 89,23 milyar dolardan 91 milyar dolara yükselirken altın rezervleri 45,24 milyar dolardan 45,5 milyar dolara ulaştı.

Net uluslararası döviz rezervleri ise 35,81 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz hafta 28,99 milyar dolar seviyesindeydi.

Mayıs sonundan bu yana ise rezervlerde 38 milyar dolarlık artış yaşandı.