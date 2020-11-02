CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...
02.11.2020 - 09:09 | | İHA

Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...

Merkez Bankası: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Sıfırlandı...
ABONE OL

Ayrıntılar geliyor...

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Son dakika... İzmir'de göz göre göre yıkım! Facia böyle geldi

Son dakika... İzmir'de göz göre göre yıkım! Facia böyle geldi

Sıradaki Haber