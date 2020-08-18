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HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası'ndan yeni adım!
18.08.2020 - 10:07 |

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda BAL, 19 Ağustos itibarıyla gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü.

Merkez Bankası'ndan yeni adım!
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TCMB, Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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