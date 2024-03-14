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Uzmanpara Merkez Bankası’nın rezervleri açıklandı
Haberler Uzmanpara Merkez Bankası’nın rezervleri açıklandı

Merkez Bankası’nın rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Mart ile biten haftada 386 milyon dolar azaldı.

14.03.2024 - 15:38 | | İHA
Merkez Bankası’nın rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Mart ile biten haftada 386 milyon dolar azalarak, 130 milyar 533 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolarlık azalışla 80 milyar 511 milyon dolardan 77 milyar 785 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 8 Mart haftasında 2 milyar 340 milyon dolar artarak 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı
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