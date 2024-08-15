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Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 9 Ağustos ile biten haftada 153 milyon dolar azaldı.

15.08.2024 - 14:47 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 9 Ağustos ile biten haftada 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 233 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalarak 92 milyar 491 milyon dolardan 92 milyar 330 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 9 Ağustos haftasında 8 milyon dolar artarak 57 milyar 895 milyon dolardan 57 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

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