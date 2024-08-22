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Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 682 milyon dolar arttı.

22.08.2024 - 15:02 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 682 milyon dolar artarak 152 milyar 915 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artarak, 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 16 Ağustos haftasında 866 milyon dolar artarak, 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara yükseldi.

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