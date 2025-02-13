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Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri rezervleri 167 milyar 492 milyon dolar oldu.

13.02.2025 - 14:53 |
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 165 milyar 975 milyon dolardan 167 milyar 492 milyon dolara yükseldi. Merkez'in döviz rezervi rekoru 167 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB rezervleri bir haftada 1 milyar 517 milyon dolar arttı.

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