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Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artışla 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.

23.05.2025 - 16:21 | | AA
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 16 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar yükselişle 65 milyar 401 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Mayıs'ta 61 milyar 222 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 865 milyon dolar azalışla 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.

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