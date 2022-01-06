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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 31 Aralık ile biten haftada 126 milyon dolar arttı.

06.01.2022 - 15:00 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Aralık ile biten haftada 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 9 milyon dolarlık artışla 72 milyar 555 milyon dolardan 72 milyar 564 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 31 Aralık haftasında 118 milyon dolar artarak 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 489 milyon dolara çıktı.

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