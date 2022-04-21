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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 15 Nisan ile biten haftada 2 milyar 384 milyon dolar arttı.

21.04.2022 - 14:48 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 15 Nisan ile biten haftada 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 319 milyon dolar artarak 67 milyar 718 milyon dolardan 69 milyar 37 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Nisan haftasında 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara çıktı.