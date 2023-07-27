Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Temmuz ile biten haftada 489 milyon dolar artarak 113 milyar 551 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 294 milyon dolar artarak 71 milyar 381 milyon dolardan 71 milyar 675 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 21 Temmuz haftasında 195 milyon dolar artarak 41 milyar 681 milyon dolardan 41 milyar 876 milyon dolara yükseldi.