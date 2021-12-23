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Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Aralık ile biten haftada 6 milyar 17 milyon dolar azaldı.

23.12.2021 - 14:59 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Aralık ile biten haftada 6 milyar 17 milyon dolar azalarak, 116 milyar 874 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 5 milyar 786 milyon dolar azalışla 84 milyar 153 milyon dolardan 78 milyar 367 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 17 Aralık haftasında 230 milyon dolar azalarak 38 milyar 737 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara geriledi.

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