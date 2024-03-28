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Uzmanpara Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı
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Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 22 Mart ile biten haftada 4 milyar 53 milyon dolar azaldı.

28.03.2024 - 15:10 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Mart ile biten haftada 4 milyar 53 milyon dolar azalarak 123 milyar 844 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolarlık azalışla 74 milyar 891 milyon dolardan 70 milyar 681 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 22 Mart haftasında 157 milyon dolar artarak 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

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