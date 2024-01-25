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Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri geçtiğimiz hafta 139 milyar 798 milyon dolar seviyesinden 138 milyar 90 milyon dolar seviyesine geriledi.

25.01.2024 - 14:46 |
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını detaylı olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki verilere göre brüt döviz rezervleri 708 milyon dolar azaldı.

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Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 139 milyar 798 milyon dolardan 138 milyar 90 milyon dolara geriledi.

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