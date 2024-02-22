Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
HaberlerUzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 16 Şubat ile biten haftada 719 milyon dolar azaldı.

22.02.2024 - 15:48 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 16 Şubat ile biten haftada 719 milyon dolar azalarak 134 milyar 208 milyon dolar oldu.

Haberin Devamı

Brüt döviz rezervleri 274 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 366 milyon dolardan 86 milyar 92 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 16 Şubat haftasında 445 milyon dolar azalarak 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara indi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan peş peşe görüşmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan peş peşe görüşmeler

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu! Bonservissiz dünya yıldızı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu! Bonservissiz dünya yıldızı