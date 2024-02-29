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Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 23 Şubat ile biten haftada 2 milyar 458 milyon dolar azaldı.

29.02.2024 - 15:06 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Şubat ile biten haftada 2 milyar 458 milyon dolar azalarak, 131 milyar 750 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 92 milyon dolardan 82 milyar 479 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 23 Şubat haftasında 1 milyar 155 milyon dolar artarak 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

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