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Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalışla 154 milyar 411 milyon dolara indi.

03.07.2025 - 14:54 | | AA
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 398 milyon dolar artışla 71 milyar 95 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Haziran'da 70 milyar 697 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 685 milyon dolar azalışla 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalışla 155 milyar 698 milyon dolardan 154 milyar 411 milyon dolara düştü.

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