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Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 42 milyon dolar azaldı.

28.07.2022 - 15:16 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 42 milyon dolar azalarak 98 milyar 323 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 245 milyon dolarlık azalışla 59 milyar 956 milyon dolardan 59 milyar 711 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 22 Temmuz haftasında 798 milyon dolar azalarak 39 milyar 409 milyon dolardan 38 milyar 611 milyon dolara indi.

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