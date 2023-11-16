Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Kasım ile biten haftada 194 milyon dolar artarak 128 milyar 614 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 700 milyon dolar artarak 84 milyar 644 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 10 Kasım haftasında 506 milyon dolar azalarak 43 milyar 970 milyon dolara geriledi.