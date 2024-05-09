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Uzmanpara Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi
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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 124 milyar 80 milyon 70 bin dolardan 126 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

09.05.2024 - 14:48 |
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış meydana geldi. Haftalık olarak açıklanan verilere göre toplam rezervler 124 milyar 80 milyon 70 bin dolardan 126 milyar 855 milyon dolara yükseldi. Böylece bir haftada 2 milyar 774 milyon 930 bin dolarlık artış oluştu.

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Altın rezervleri 57 milyar 707 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bu tutar 59 milyar 113 milyon 180 bin dolar seviyesindeydi.

Döviz rezervleri ise 69 milyar 150 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bu tutar 64 milyar 966 milyon 890 bin dolardı.

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