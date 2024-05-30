Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artarak 78 milyar 549 milyon dolardan 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 24 Mayıs haftasında 1 milyar 100 milyon dolar azalarak 60 milyar 576 milyon dolardan 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.