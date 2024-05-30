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Uzmanpara Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi
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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar arttı.

30.05.2024 - 14:38 | | İHA
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artarak 78 milyar 549 milyon dolardan 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 24 Mayıs haftasında 1 milyar 100 milyon dolar azalarak 60 milyar 576 milyon dolardan 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

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