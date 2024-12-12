Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri yükseldi
HaberlerUzmanparaMerkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

12.12.2024 - 15:13 | | AA
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, 6 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 193 milyon dolar artışla 95 milyar 11 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Kasım'da 92 milyar 818 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 541 milyon dolar azalışla 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolardan 159 milyar 390 milyon dolara çıktı.

Bilim insanları keşfetti! Meğer kalbin ‘mini beyni’ varmış

Bilim insanları keşfetti! Meğer kalbin ‘mini beyni’ varmış

Henrik Rydström: Galatasaray yorgundu, biz daha dinçtik!

Henrik Rydström: Galatasaray yorgundu, biz daha dinçtik!