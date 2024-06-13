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Uzmanpara Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor
Haberler Uzmanpara Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor

Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

13.06.2024 - 15:20 |
Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor

Merkez Bankası haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146 milyar 152 milyon dolara yükseldi. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

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Böylece Merkez'in rezervleri 2 milyar 504 milyon dolar yükselmiş oldu. Altın rezervleri 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara yükseldi. Döviz rezervi ise 83 milyar 908 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara çıktı.

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