Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolar arttı.

10.02.2022 - 14:43 | | İHA
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 4 milyar 80 milyon dolar artarak 71 milyar 636 milyon dolardan 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 4 Şubat haftasında 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.

Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
Eleme adayı belli oldu! 'Söyleyecek bir şeyim yok'
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Sağanak yağış bekleniyor
Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
Gerilim Pasifik Okyanusu'nu aştı! Rus sularında belirdi
Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
Erdoğan BAE basınına yazdı! 'Bölgemize olumlu yansıyacak'
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımız duyurularımızı takip etsin
G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
G.Saray'a Kayserispor maçında şok! Thiam damga vurdu, tarihe geçti
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
Altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Teslim noktası...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
KDV indirimi müjdesi! Ekonomi ve iş dünyasından ilk tepkiler...
Eleme adayı belli oldu! 'Söyleyecek bir şeyim yok'
Eleme adayı belli oldu! 'Söyleyecek bir şeyim yok'
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
Şok sakatlık! 'Çıkmayacağım' dedi hastaneye götürüldü
131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
131 yıllık saat kulesi korku saçtı! Polisler çevresini kapattı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
İstanbul'da bu ilçelere dikkat! Yüzde 150'ye ulaştı, göç başladı
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Boşanma kararı alan çiftler dikkat! Bir yıl şart
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Durdurulmuyor, ilçeyi yuttu! Felaket üstüne felaket
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Boşanma kararı sonrası Gizem Güven'den yeni hamle
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var
Çalışan ve emeklilere ek gelir fırsatı! 19 bin 250 TL kazanan var